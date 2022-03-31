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«Барселона» ведёт переговоры с 16-летним вундеркиндом «Баварии»

«Барселона» ведёт переговоры с 16-летним вундеркиндом «Баварии»
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«Барселона» заинтересована в подписании в свою команду 16-летнего полузащитника мюнхенской «Баварии» Кенана Йылдыза. Об этом сообщает Sky Sport.

По сведениям источника, Йылдыз ведёт переговоры с испанским клубом, но «Бавария» убеждена в его таланте и надеется уговорить его остаться в Мюнхене.

Йылдыз начинал карьеру в академии «Регенсбурга», откуда в шестилетнем возрасте перешёл в «Баварию». С середины сезона турецкий футболист выступает за команду «Баварии» U19.

Йылдыз родился в Германии, но принял решение выступать за сборную Турции. На его счету 10 матчей в составе сборной Турции U17, три гола и две результативные передачи.

Соглашение Йылдыза с «Баварией» истекает в конце сезона. В текущей кампании на счету полузащитника 19 проведённых встреч, шесть забитых голов и восемь результативных пасов.

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