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Опорник «Спартака» Перейра: ни о чём не жалею. Если принял решение, то придерживаюсь его

Опорник «Спартака» Перейра: ни о чём не жалею. Если принял решение, то придерживаюсь его
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Полузащитник «Спартака» и сборной Люксембурга Кристофер Мартинс Перейра поделился мнением о правильности своего решения перейти в московский клуб.

«Я ни о чём не жалею. Если принял решение, то придерживаюсь его. Моя работа — футбол, я стараюсь как можно лучше представлять национальную сборную и московский «Спартак», — цитирует Перейру Tageblatt.

Напомним, арендное соглашение Перейры со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2022 года и предполагает возможность приоритетного выкупа игрока. В случае активации этого пункта контракт Перейры с московским клубом будет рассчитан до лета 2027 года. Права на игрока в данный момент принадлежат «Янг Бойз».

Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» состоится 2 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск.

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