Гари Невилл: «Ливерпуль» выиграет АПЛ, он очень опасный соперник

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением об игре «Ливерпуля» в нынешнем сезоне.



«Думаю, что «Ливерпуль» крайне опасен и добьётся чего-то особенного. Когда я смотрел его матч с «Арсеналом», всё указывало на то, что «Ливерпуль» собирается бороться за титул АПЛ. Это был матч чемпионского уровня.



Я весь сезон ставил на «Манчестер Сити», так что буду придерживаться этого варианта и дальше, но думаю, что в итоге чемпионат всё-таки выиграет «Ливерпуль». Он представляет собой угрозу и ещё выступает в двух турнирах, так что, думаю, в этом году команда добьётся чего-то особенного.



Мне как фанату «Манчестер Юнайтед» страшно говорить об этом, но «Ливерпуль» — очень опасный соперник. Я волнуюсь из-за того, что он может взять 3-4 трофея», – цитирует Невилла The Independent.