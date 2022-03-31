Гари Невилл: «Ливерпуль» выиграет АПЛ, он очень опасный соперник

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением об игре «Ливерпуля» в нынешнем сезоне.
«Думаю, что «Ливерпуль» крайне опасен и добьётся чего-то особенного. Когда я смотрел его матч с «Арсеналом», всё указывало на то, что «Ливерпуль» собирается бороться за титул АПЛ. Это был матч чемпионского уровня.
Я весь сезон ставил на «Манчестер Сити», так что буду придерживаться этого варианта и дальше, но думаю, что в итоге чемпионат всё-таки выиграет «Ливерпуль». Он представляет собой угрозу и ещё выступает в двух турнирах, так что, думаю, в этом году команда добьётся чего-то особенного.
Мне как фанату «Манчестер Юнайтед» страшно говорить об этом, но «Ливерпуль» — очень опасный соперник. Я волнуюсь из-за того, что он может взять 3-4 трофея», – цитирует Невилла The Independent.
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