Пети — об игре Неймара за «ПСЖ»: он в застое уже два года

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети высказался об игре бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.



«Он в застое уже два года. Неймар сыграл только половину матчей за «ПСЖ» из-за многочисленных травм. Он перестал обыгрывать соперников. При такой высокой зарплате и столь длительном контракте от него будет очень сложно избавиться. Главная ошибка «ПСЖ» — заключить новый контракт с ним. Как можно было продлить Неймара сразу на четыре года, когда он совсем не помогал команде? Если бы та сделка не состоялась, то в этом сезоне он бы уже становился свободным агентом. Обеим сторонам его уход принёс бы большую пользу», — цитирует Пети RMC Sport.

В текущем сезоне Неймар сыграл за «ПСЖ» в 21 матче во всех турнирах, забив пять голов, а также сделав пять голевых передач.

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