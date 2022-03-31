Виктор Классон объяснил свой переход в датский «Копенгаген»

30-летний шведский вингер Виктор Классон, ранее выступавший в чемпионате России за «Краснодар», высказался о подписании контракта сроком до конца сезона с датским «Копенгагеном».
«Я не мог представить себя в российском футболе из-за ситуации на Украине, и поэтому договорился с «Краснодаром» о расторжении контракта. Очень рад, что теперь у меня есть такая возможность выступать за «Копенгаген», клуб, который я, конечно, очень хорошо знаю от многих моих шведских партнёров по сборной на протяжении многих лет.
С нетерпением жду приезда в Копенгаген и сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь команде выиграть чемпионат. Лишь после этого мы будем думать о моём будущем в клубе», — приводит слова Классона пресс-служба датского клуба на официальном сайте.
Напомним, Классон стал игроком «Краснодара» в январе 2017 года, перейдя из шведского «Эльфсборга» за € 2 млн. С тех пор футболист провёл за «быков» 147 матчей, забил 43 гола и отдал 26 результативных передач. 5 марта шведский вингер расторг контракт с российским клубом по взаимному согласию сторон. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в € 9 млн.
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