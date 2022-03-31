Президент «Милана» объявил крайний срок строительства нового стадиона к сезону-2027/2028

Президент «Милана» Паоло Скарони назвал крайний срок для строительства нового стадиона совместно с «Интером» и сообщил местным властям, что готовы рассмотреть варианты постройки, как в самом Милане, так и за его пределами.

«Мы сделаем всё необходимое, чтобы посмотреть, сможем ли мы наконец дать городу современный стадион, чего заслуживают эти два клуба. Это не значит, что, если всё затянется ещё больше, мы не будем рассматривать другие варианты. Я предполагаю, что проект завершится к сезону-2027/2028 годах, не раньше. Если у нас будет стадион, подобный тому, который мы проектировали для Милана, мы сможем увеличить доходы и больше инвестировать в молодёжь», — приводит слова Скарони Football Italia со ссылкой на RAI Sport.

Отмечается, что другие клубы и владельцы сталкиваются с аналогичными проблемами в Италии из-за излишней бюрократии и сопротивления крупномасштабным частным проектам. «Рома» пытается построить свой собственный стадион уже более десяти лет, практически без какого-либо прогресса, в то время как предложение «Фиорентины» было отвергнуто в пользу реконструкции существующего стадиона «Артемио Франки».