Министр спорта Британии высказался о влиянии санкций против Абрамовича на фанатов «Челси»

Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон заявил, что проводит разъяснительную работу с болельщиками «Челси» в связи с наложенными санкциями на владельца «аристократов» Романа Абрамовича.

«У ведётся постоянный диалог с болельщиками «Челси», потому что вся стратегия заключается в том, чтобы очень, очень чётко дать понять, что Роман Абрамович попал под санкции, и это явно будет иметь последствия.

Я был очень честен и откровенен с болельщиками «Челси», говоря: «Это повлияет, потому что на него наложены санкции, и он является владельцем клуба».

Мы попытались внести разумные изменения в лицензию, чтобы болельщики могли взаимодействовать с клубом и продолжать поддерживать команду, насколько это возможно.

Я продолжаю работать с фанатами, но с первого дня я ясно дал понять, что всё будет не так, как раньше. Для поклонников «Челси» — это другой мир, потому что владелец клуба попал под санкции», — приводит слова Хаддлстона BBC.