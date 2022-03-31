Министр спорта Британии высказался о влиянии санкций против Абрамовича на фанатов «Челси»

Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон заявил, что проводит разъяснительную работу с болельщиками «Челси» в связи с наложенными санкциями на владельца «аристократов» Романа Абрамовича.
«У ведётся постоянный диалог с болельщиками «Челси», потому что вся стратегия заключается в том, чтобы очень, очень чётко дать понять, что Роман Абрамович попал под санкции, и это явно будет иметь последствия.
Я был очень честен и откровенен с болельщиками «Челси», говоря: «Это повлияет, потому что на него наложены санкции, и он является владельцем клуба».
Мы попытались внести разумные изменения в лицензию, чтобы болельщики могли взаимодействовать с клубом и продолжать поддерживать команду, насколько это возможно.
Я продолжаю работать с фанатами, но с первого дня я ясно дал понять, что всё будет не так, как раньше. Для поклонников «Челси» — это другой мир, потому что владелец клуба попал под санкции», — приводит слова Хаддлстона BBC.
- 31 марта 2022
-
04:17
-
03:56
-
03:44
-
03:13
-
03:13
-
02:58
-
02:42
-
02:03
-
01:53
-
01:36
-
01:23
-
01:19
-
01:02
-
00:40
-
00:30
-
00:02
-
00:01
-
00:00
- 30 марта 2022
-
23:49
-
23:34
-
23:23
-
23:17
-
23:10
-
22:47
-
22:45
-
22:37
-
22:24
-
22:18
-
21:54
-
21:40
-
21:26
-
21:12
-
21:04
-
20:35
-
20:35