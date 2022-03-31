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Бускетс ответил критикам о своей медлительности и небольшом объеме работы на поле

Бускетс ответил критикам о своей медлительности и небольшом объеме работы на поле
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33-летний опорный хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс выразил мнение о распространённых обвинениях в его медлительности на поле и недостаточном объеме выполняемой работы.

«Я не являюсь, никогда не был и никогда не буду быстрым игроком, позвольте мне начать с этого. Исходя из чего получается что, если команда в целом не справляется с работой хорошо, то уже как минимум поэтому произойдёт много плохих вещей, потому что поле очень большое и будут возникать свободные зоны, я буду страдать также, как Усэйн Болт и Н’Голо Канте. Физически я в порядке, я всегда доступен, я никогда не получаю травм», — приводит слова Бускетса Football Espana со ссылкой на радиоэфир RAC1.

Бускетс забивает за «Барселону» обводящим ударом.

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