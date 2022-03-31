Шерингем: Почеттино стал бы хорошим вариантом для «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем поделился мнением о том, кто должен стать новым главным тренером клуба.



«Мне кажется, Маурисио Почеттино стал бы хорошим вариантом для «Манчестер Юнайтед». Уверен, он выстраивает именно тот футбол, в который хочет играть «Юнайтед». Он диктует условия сопернику, а не сидит и не ждёт», — цитирует Шерингема Sport Witness.



Ранее стало известно, что главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг является фаворитом на пост наставника «Манчестер Юнайтед». Среди других претендентов на пост главного тренера «МЮ» выделяются тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино, Хулен Лопетеги, возглавляющий «Севилью», и Луис Энрике из сборной Испании.



Сейчас «Манчестер Юнайтед» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «МЮ».

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