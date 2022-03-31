Пьянич: Лапорта принял правильное решение с Хави, теперь «Барселона» выглядит совсем иначе

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич, выступающий за «Бешикташ» на правах аренды, прокомментировал игру испанского клуба в нынешнем сезоне.
«Лапорта принял правильное решение, назначив Хави, теперь «Барселона» выглядит совсем иначе. Рональд Куман всегда был уважителен со мной», — цитирует Пьянича Mundo Deportivo со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Напомним, Пьянич перешёл в «Бешикташ» из «Барселоны» на правах аренды в прошлом году. В нынешнем сезоне 31-летний Пьянич в 22 матчах во всех турнирах отдал четыре результативные передачи. Ранее стало известно, что «Бешикташ» заинтересован в сохранении в своей команде полузащитника Миралема Пьянича. Главный тренер испанской команды Хави высоко ценит игровой талант боснийского футболиста, но игрок вряд ли будет входить в его планы.
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