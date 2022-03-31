Андрей Талалаев назвал задачу «Ахмата» на оставшуюся часть сезона

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о целях, которые клуб ставит перед собой на оставшуюся часть сезона-2021/2022.



«Матч с «Арсеналом» для нас сам по себе принципиальный. Потому что ряд событий всё время происходит за последние пять лет. Очень острый соперник. Что касается мотивации спортсменов в новых условиях, то для нашего тренерского штаба существуют только первые места. Мы ставим задачу совершенствования игры. Для того чтобы в конце концов достичь максимального успеха. Наши футболисты уже привыкли к этому, и мы каждый матч играем на победу.



Не готов что-то комментировать по новым условиям для легионеров. Лучше с этим вопросом обращаться к руководству. Из легионеров нас покинули только граждане Украины, также лечит травму Зоран Нижич», — цитирует Талалаева «РБ-Спорт».

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