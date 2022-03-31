Андрей Талалаев назвал задачу «Ахмата» на оставшуюся часть сезона

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о целях, которые клуб ставит перед собой на оставшуюся часть сезона-2021/2022.
«Матч с «Арсеналом» для нас сам по себе принципиальный. Потому что ряд событий всё время происходит за последние пять лет. Очень острый соперник. Что касается мотивации спортсменов в новых условиях, то для нашего тренерского штаба существуют только первые места. Мы ставим задачу совершенствования игры. Для того чтобы в конце концов достичь максимального успеха. Наши футболисты уже привыкли к этому, и мы каждый матч играем на победу.
Не готов что-то комментировать по новым условиям для легионеров. Лучше с этим вопросом обращаться к руководству. Из легионеров нас покинули только граждане Украины, также лечит травму Зоран Нижич», — цитирует Талалаева «РБ-Спорт».
- 31 марта 2022
-
10:28
-
10:24
-
10:17
-
10:10
-
10:01
-
09:57
-
09:38
-
09:36
-
09:28
-
09:20
-
08:55
-
08:09
-
06:18
-
06:03
-
04:52
-
04:17
-
03:56
-
03:44
-
03:13
-
03:13
-
02:58
-
02:42
-
02:03
-
01:53
-
01:36
-
01:23
-
01:19
-
01:02
-
00:40
-
00:30
-
00:02
-
00:01
-
00:00
- 30 марта 2022
-
23:49
-
23:34