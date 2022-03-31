Агент Озила объяснил, почему Месут не согласился на понижение зарплаты в «Арсенале»

Футбольный агент Эркут Согут, представляющий интересы немецкого полузащитника Месута Озила, рассказал, почему игрок не согласился на понижение зарплаты в «Арсенале».

«Когда «Арсенал» решил урезать Озилу зарплату на 15%, Месут спросил меня: «Куда уходят деньги?» Он хотел, чтобы клуб пообещал, что никого не уволит и сократит зарплату всем, включая руководство. Если бы клуб заверил Озила в этом, то Месут был бы готов пойти на понижение зарплаты в 30%.

Озил просто хотел знать, куда уйдут деньги, полученные клубом с урезания его зарплаты. Если бы средства были потрачены на покупку нового игрока – Месут не согласился бы на понижение оклада. А если бы речь шла о сохранении рабочих мест сотрудников клуба – он принял бы эти условия», – сказал Согут в эфире Arsenal Fan TV, его цитирует Goal.com.