Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бускетс: Кессье — сильный футболист. Он обязательно поможет «Барселоне»

Бускетс: Кессье — сильный футболист. Он обязательно поможет «Барселоне»
Комментарии

Испанский полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился мнением об игре полузащитника «Милана» Франка Кессье.

«Хави видел игру Кессье и согласился пригласить его. Я рад, что «Барселона» совершает трансферы, а игроки хотят к нам переходить. Он сильный футболист и поможет нам в будущем», – цитирует Бускетса спортивный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Ранее появилась информация, что Кессье уже прошёл медицинское обследование в клинике в Лугано, а затем подписал контракт с «Барселоной», действие которого начнётся уже летом. В текущем сезоне Кессье принял участие в 30 матчах за «Милан» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Он стал игроком «россонери» в июле 2019 года, перейдя из «Аталанты» за € 24 млн, сейчас его стоимость оценивается в € 45 млн.

Новость по теме
Ди Марцио: Кессье прошёл медосмотр для «Барселоны» и подписал контракт на € 7 млн в год
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022