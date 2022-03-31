Бускетс: Кессье — сильный футболист. Он обязательно поможет «Барселоне»

Испанский полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился мнением об игре полузащитника «Милана» Франка Кессье.



«Хави видел игру Кессье и согласился пригласить его. Я рад, что «Барселона» совершает трансферы, а игроки хотят к нам переходить. Он сильный футболист и поможет нам в будущем», – цитирует Бускетса спортивный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».



Ранее появилась информация, что Кессье уже прошёл медицинское обследование в клинике в Лугано, а затем подписал контракт с «Барселоной», действие которого начнётся уже летом. В текущем сезоне Кессье принял участие в 30 матчах за «Милан» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Он стал игроком «россонери» в июле 2019 года, перейдя из «Аталанты» за € 24 млн, сейчас его стоимость оценивается в € 45 млн.