Бускетс: Кессье — сильный футболист. Он обязательно поможет «Барселоне»

Испанский полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился мнением об игре полузащитника «Милана» Франка Кессье.
«Хави видел игру Кессье и согласился пригласить его. Я рад, что «Барселона» совершает трансферы, а игроки хотят к нам переходить. Он сильный футболист и поможет нам в будущем», – цитирует Бускетса спортивный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Ранее появилась информация, что Кессье уже прошёл медицинское обследование в клинике в Лугано, а затем подписал контракт с «Барселоной», действие которого начнётся уже летом. В текущем сезоне Кессье принял участие в 30 матчах за «Милан» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Он стал игроком «россонери» в июле 2019 года, перейдя из «Аталанты» за € 24 млн, сейчас его стоимость оценивается в € 45 млн.
- 31 марта 2022
-
11:46
-
11:37
-
11:34
-
11:31
-
11:29
-
11:27
-
11:24
-
11:20
-
11:18
-
11:15
-
11:14
-
11:11
-
10:58
-
10:50
-
10:40
-
10:28
-
10:24
-
10:17
-
10:10
-
10:01
-
09:57
-
09:38
-
09:36
-
09:28
-
09:20
-
08:55
-
08:09
-
06:18
-
06:03
-
04:52
-
04:17
-
03:56
-
03:44
-
03:13
-
03:13