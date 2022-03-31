Ан. Мостовой: «Сочи» — сильная команда с точки зрения тактики, собрался хороший коллектив

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Конечно, слежу за «Сочи». Но много футболистов поменялось. Хотя остался тренерский штаб. Это сильная команда с точки зрения тактики, плюс там собрался хороший коллектив. Думаю, в этом их сила. Второй год похожий состав, постоянно играют вместе.

Я помню, у Федотова было много тактики. Мы поменяли схему, играли в пять защитников. Каждый знает, кому и куда бежать, и знает своё дело», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Зенит» состоится 3 апреля на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 19:00 мск. Санкт-петербургский «Зенит» в 22 матчах набрал 48 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.