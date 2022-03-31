Андрей Мостовой поделился эмоциями от сбора национальной команды России

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал, как прошёл сбор национальной команды.



«Сбор с национальной командой немного отличался. Особенно готовиться было не к чему. Разве что к возвращению в клуб. Все максимально профессионально относились к делу и максимально отдавались», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, 26 марта прошёл тренировочный матч между сборной России и молодёжной национальной командой. Подопечные Валерия Карпина одержали победу – 1:0.

Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Зенит» состоится 3 апреля на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 19:00 мск. Санкт-петербургский «Зенит» в 22 матчах набрал 48 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.