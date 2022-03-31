Тренер сборной Украины: я против того, чтобы нам дарили путёвку на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков считает, что его команда должна бороться за выход на чемпионат мира – 2022 по спортивному принципу. Ранее в СМИ появлялись призывы пропустить украинцев на мировое первенство автоматически.
«Мы всем говорили, что будем делать, как будут идти наши дела в отборе на чемпионат мира. УЕФА скажет нам, какого числа мы будем играть в июне. Мы всё обсудили, у нас полное понимание ситуации, но не буду говорить, что мы будем делать дальше.
«Подаренный» выход на ЧМ? Я полностью поддерживаю Ярмоленко. Мы должны играть, добывать эту путёвку. Я говорю только за себя. Есть ещё президент, исполком УАФ. Но лично я против, нужно играть», — сказал Петраков в эфире Футбол News, его слова приводит Футбол 24.
Ранее против автоматического выхода на чемпионат мира также выступил украинский футболист Андрей Ярмоленко.
Напомним, в полуфинальном стыковом матче отбора на ЧМ-2022 сборной Украины предстоит встретиться с национальной командой Шотландии. Победителя этой пары в финале стыков ожидает Уэльс.
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