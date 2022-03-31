Ан. Мостовой: создал телеграм-канал, но не понял, что там делать. Мне не очень понравилось

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал, что создал свой канал в «Телеграме».



«Создание телеграм-канала? Да, создал. Подумал, надо найти что-то новое после блокировки «Инстаграма». Но мне не очень понравилось. Не понял, что там делать. Так что немного подзабил», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Напомним, 26 марта прошёл тренировочный матч между сборной России и молодёжной национальной командой. Подопечные Валерия Карпина одержали победу – 1:0.



Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Зенит» состоится 3 апреля на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 19:00 мск. Санкт-петербургский «Зенит» в 22 матчах набрал 48 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

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