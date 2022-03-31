Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как проходит процесс восстановления травмированных футболистов.



«Одоевский – вопрос насколько связка быстро восстановится. Надеюсь, через неделю начнёт работать уже как вратарь. Пока он тренируется как полевой игрок.



По Крицюку есть положительное движение. Сейчас он двигается гораздо лучше, чем на сборах перед «Бетисом». Надеюсь, он сможет быстро набрать форму.



По Ловрену было поступательное движение. Пока не очень понимаем, когда он вернётся в строй», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Зенит» состоится 3 апреля на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 19:00 мск. Санкт-петербургский «Зенит» в 22 матчах набрал 48 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

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