В профсоюзе игроков прокомментировали предложение ФАС отказаться от валютных контрактов

Глава Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов отреагировал на предложение ФАС отказаться от валютных контрактов.



«Это только предложение ФАС. У нас, в принципе, все выплаты футболистам в России происходят в рублях. Они могут быть записаны в трудовом договоре по курсу ЦБ на день выплаты, но сама выплата происходит в рублях. Привязан ли договор к валюте и какой-то цифре в валюте или нет — дело клуба и игрока. Но выплаты внутри России идут в рублях.



Другой вопрос: есть клубы, как условное «Динамо», насколько мне известно, они себя стараются обезопасить на предмет шоковых ситуаций. Пишут, что при существенных колебаний курса всё фиксируется на определённом уровне. А есть клубы, которые этого не делают. В ситуации с резким обвалом рубля у них начинается паника.



Что касается ФАС, надо будет смотреть, как конкретно будет выглядеть предложение и насколько это будет касаться трудовых договоров иностранных футболистов, у которых прописана зарплата в валюте, но выплачивается в рублях по курсу на день начислений», — сказал Зотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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