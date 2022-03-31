«По сути, ничего не изменилось». Семак — о новом лимите на легионеров

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о новом лимите на легионеров в РПЛ в преддверии матча с «Сочи».

«Пока сложно строить планы о том, что будет. Лимит давно обсуждался и его приняли. На знаю, сколько клубов будет использовать то количество мест для иностранцев, которое утвердили. По сути, ничего не изменилось — восемь человек могут играть. Возможно, более подробно этот момент можно будет прокомментировать, когда российские клубы вернутся в еврокубки», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Зенит» состоится 3 апреля на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 19:00 мск. Санкт-петербургский «Зенит» в 22 матчах набрал 48 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.