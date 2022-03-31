Россия опустилась на 36-е место в рейтинге ФИФА
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Сборная России в обновлённом рейтинге ФИФА опустилась на одну строчку — с 35-го на 36-е место. Команда Валерия Карпина находилась на 35-й позиции с февраля 2022 года.
В первой тройке произошли изменения. Сборная Бразилии вышла на первую позицию. Второе место занимает Бельгия, третье — Франция.
На четвёртом месте сборная Аргентины, она опережает Англию (5-я). Отметим, что сборная Украины сохранила за собой 27-ю строчку.
Рейтинг сборных по версии ФИФА:
1. Бразилия — 1832.
2. Бельгия — 1827.
3. Франция — 1789.
4. Аргентина — 1765.
5. Англия — 1761.
6. Италия — 1723.
7. Испания — 1709.
8. Португалия — 1674.
9. Мексика — 1658.
10. Нидерланды — 1658…
27. Украина — 1535…
36. Россия — 1493.
Полный рейтинг ФИФА
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