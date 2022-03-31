Россия опустилась на 36-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России в обновлённом рейтинге ФИФА опустилась на одну строчку — с 35-го на 36-е место. Команда Валерия Карпина находилась на 35-й позиции с февраля 2022 года.



В первой тройке произошли изменения. Сборная Бразилии вышла на первую позицию. Второе место занимает Бельгия, третье — Франция.



На четвёртом месте сборная Аргентины, она опережает Англию (5-я). Отметим, что сборная Украины сохранила за собой 27-ю строчку.



Рейтинг сборных по версии ФИФА:



1. Бразилия — 1832.

2. Бельгия — 1827.

3. Франция — 1789.

4. Аргентина — 1765.

5. Англия — 1761.

6. Италия — 1723.

7. Испания — 1709.

8. Португалия — 1674.

9. Мексика — 1658.

10. Нидерланды — 1658…

27. Украина — 1535…

36. Россия — 1493.



Полный рейтинг ФИФА