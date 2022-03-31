Бруну Фернандеш и «Манчестер Юнайтед» достигли соглашения по продлению контракта
Поделиться
«Манчестер Юнайтед» достиг соглашения по продлению контракта с португальским полузащитником Бруну Фернандешем, сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Ранее стало известно, что по новому контракту зарплата хавбека составит € 14-15 млн в год. Договор будет заключён в ближайшее время.
Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, куда перешёл из «Спортинга» за € 63 млн. Действующий контракт игрока с клубом истекает летом 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Бруну Фернандеш сыграл в 27 матчах, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.
Новость по теме«Манчестер Юнайтед» удвоил зарплату Фернандеша в новом контракте
Комментарии
- 31 марта 2022
-
13:28
-
13:24
-
13:10
-
13:03
-
12:57
-
12:56
-
12:53
-
12:39
-
12:26
-
12:23
-
12:03
-
11:46
-
11:37
-
11:34
-
11:31
-
11:29
-
11:27
-
11:24
-
11:20
-
11:18
-
11:15
-
11:14
-
11:11
-
10:58
-
10:50
-
10:40
-
10:28
-
10:24
-
10:17
-
10:10
-
10:01
-
09:57
-
09:38
-
09:36
-
09:28
Партнерский контент