Шиманьски вернулся в расположение «Динамо» из сборной Польши

Полузащитник Себастьян Шиманьски вернулся в расположение «Динамо». Об этом сообщили в клубе корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Напомним, 7 марта ФИФА приняла решение разрешить легионерам Российской Премьер-Лиги приостановить контракты в одностороннем порядке. Это связано с ситуацией на Украине. Ранее агент Шиманьского заявил, что Себастьян может покинуть «Динамо» 7 апреля.
В нынешнем сезоне Шиманьски принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач. С 2019 года вызывается в сборную Польши.
«Динамо» набрало 43 очка в 22 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
- 31 марта 2022
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