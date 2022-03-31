Гаджиев: решение ФИФА правильное. Юридических оснований для исключения России нет

Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев отреагировал на решение ФИФА не лишать Россию членства в организации.
«Правильное решение, основанное на тех уставных нормах, которыми ФИФА руководствуется всю свою историю. Когда в 2018 году некоторые страны, в частности Англия, заявляли о намерениях провести ЧМ у себя, в ФИФА сказали, что позиция остаётся той, которая была на протяжении десятков лет — футбол вне политики, чемпионат провели в Москве.
Сейчас позиция у ФИФА та же самая — юридических оснований для исключения России из членства ФИФА, так же, как и УЕФА — нет. Это решение политическое. В этой связи вопрос: отбор к чемпионату мира, а Европа оттуда исключает Россию. Их действия противоречат уставам ФИФА.
Значительная часть территории России находится в Азии, страна принимает участие в следующем отборе к ЧМ в азиатских группах, выходит на чемпионат мира 2026 года. А там попадает в одну группу с поляками, шведами, чехами. Они будут отказываться от игр?» — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 31 марта 2022
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