Колосков — о неисключении РФС из ФИФА: большая честь конгрессу. Выстояли под давлением

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на то, что ФИФА не стала исключать Россию из организации.



«Пока мы всё равно не будем играть нигде. Но большая честь конгрессу за то, что они не рассматривали такое решение. 211 федераций не стали смешивать политику и спорт. Это колоссальное достижение. Они выстояли под давлением и приняли абсолютно правильное решение.



В том числе большую роль сыграло уважение ФИФА к Российской Федерации, к нашим заслугам в мировом футболе. К тому же РФС хорош поработал. Очень-очень рад. Теперь вопрос только один: попробовать изменить решение о недопуске наших команд к соревнованиям ФИФА и УЕФА», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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