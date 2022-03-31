Русский язык стал одним из шести официальных языков ФИФА

На 72-м конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА), который состоялся 31 марта в Катаре, было принято решение сделать русский язык одним из шести официальных языков ФИФА. На заседании также присутствовала делегация РФС, которую возглавил Александр Алаев.
Члены ФИФА на голосовании одобрили закрепление русского языка в качестве официального практически единогласно – 187 голосов «за», 4 голоса «против».
Напомним, ранее устав ФИФА предусматривал использование трёх официальных языков: английского, испанского и французского. Немецкий язык также имеет статус официального по юридическим причинам: штаб-квартира организации находится на территории Швейцарии, где население преимущественно говорит на немецком. Перед 72-м конгрессом руководство ФИФА предложило добавить в список официальных языков арабский, португальский и русский.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 31 марта 2022
-
13:31
-
13:28
-
13:24
-
13:10
-
13:03
-
12:57
-
12:56
-
12:53
-
12:39
-
12:26
-
12:23
-
12:03
-
11:46
-
11:37
-
11:34
-
11:31
-
11:29
-
11:27
-
11:24
-
11:20
-
11:18
-
11:15
-
11:14
-
11:11
-
10:58
-
10:50
-
10:40
-
10:28
-
10:24
-
10:17
-
10:10
-
10:01
-
09:57
-
09:38
-
09:36