Погребняк — о неисключении России из ФИФА: хоть что-то положительное!

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк отреагировал на решение ФИФА не лишать Россию членства в организации.
«Это здорово! Хоть что-то положительное на сегодняшний день!» — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, членство Пакистана, Зимбабве и Кении в ФИФА приостановлено. Соответствующее решение принято на 72-м конгрессе ФИФА, который состоялся 31 марта в Катаре. На заседании также присутствовала делегация РФС, которую возглавил Александр Алаев.
Ранее возникали предпосылки к вынесению на голосование вопроса об исключении или приостановке членства России в ФИФА, однако в соответствующем модуле конгресса этот вопрос не был поднят. При этом ФИФА и УЕФА уже отстранили российские команды и сборные от участия в международных турнирах нынешнего сезона.
- 31 марта 2022
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