Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Погребняк — о неисключении России из ФИФА: хоть что-то положительное!

Погребняк — о неисключении России из ФИФА: хоть что-то положительное!
Комментарии

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк отреагировал на решение ФИФА не лишать Россию членства в организации.

«Это здорово! Хоть что-то положительное на сегодняшний день!» — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, членство Пакистана, Зимбабве и Кении в ФИФА приостановлено. Соответствующее решение принято на 72-м конгрессе ФИФА, который состоялся 31 марта в Катаре. На заседании также присутствовала делегация РФС, которую возглавил Александр Алаев.

Ранее возникали предпосылки к вынесению на голосование вопроса об исключении или приостановке членства России в ФИФА, однако в соответствующем модуле конгресса этот вопрос не был поднят. При этом ФИФА и УЕФА уже отстранили российские команды и сборные от участия в международных турнирах нынешнего сезона.

Новость по теме
Россию не исключили из ФИФА. Приостановлено членство Пакистана, Зимбабве и Кении
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022