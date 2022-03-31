Зотов: сейчас для «Рубина» каждая игра — как кубковый финал

Защитник «Рубина» Георгий Зотов высказался в преддверии матча 23-го тура РПЛ с «Химками». Игра пройдёт 1 апреля в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00.
«Перезагрузились ли после неудачных игр? Да чего перезагружаться. Да, проиграли два матча, сыграли неудачно, ещё и удаления, играли в меньшинстве, было тяжело. Но сейчас была большая пауза, все восстановились. Поэтому настроение боевое, рабочее. Все, кто готов, тренируются.
Мы с «Химками» играли на сборах. Соперник квалифицированный, но играть можно. Мы обязаны брать три очка дома. Не надо каких-то фаворитов выделять. Сейчас каждая игра как кубковый финал. Все команды равны.
Болельщики сейчас очень важны. Ни для кого не секрет, что у нас очень много легионеров покинули команду. Сейчас как никогда все должны объединиться. Болельщики, футболисты, тренеры, руководство, администрация, все, кто работает на стадионе – все должны быть вместе и только так мы сможем набирать очки и выигрывать. Поэтому всех ждём на стадионе. Мы постараемся сделать всё, чтобы порадовать болельщиков», — приводит слова Зотова официальный сайт «Рубина».
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