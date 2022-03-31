Алексей Игонин: изначально новость об исключении России из ФИФА была надуманной

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин отреагировал на то, что ФИФА не лишила Россию членства в организации.
«Хотелось бы понимать, каковы на самом деле текущие события. Изначально новость о нашем исключении была надуманной. Кто-то кому-то сказал, что нашу сборную и наши команды отчислят.
Достаточно спокойно жду дальнейшую информацию и не реагирую на такие источники. Нам надо спокойнее относиться к новостям, которые появляются каждые полчаса и опровергаются каждый час», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее возникали предпосылки к вынесению на голосование вопроса об исключении или приостановке членства России в ФИФА, однако в соответствующем модуле конгресса этот вопрос не был поднят. Напомним, ФИФА и УЕФА уже отстранили российские команды и сборные от участия в международных турнирах нынешнего сезона.
- 31 марта 2022
-
14:57
-
14:51
-
14:48
-
14:45
-
14:35
-
14:32
-
14:17
-
14:11
-
14:08
-
13:59
-
13:50
-
13:46
-
13:42
-
13:33
-
13:31
-
13:28
-
13:24
-
13:10
-
13:03
-
12:57
-
12:56
-
12:53
-
12:39
-
12:26
-
12:23
-
12:03
-
11:46
-
11:37
-
11:34
-
11:31
-
11:29
-
11:27
-
11:24
-
11:20
-
11:18