Алексей Игонин: изначально новость об исключении России из ФИФА была надуманной

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин отреагировал на то, что ФИФА не лишила Россию членства в организации.



«Хотелось бы понимать, каковы на самом деле текущие события. Изначально новость о нашем исключении была надуманной. Кто-то кому-то сказал, что нашу сборную и наши команды отчислят.



Достаточно спокойно жду дальнейшую информацию и не реагирую на такие источники. Нам надо спокойнее относиться к новостям, которые появляются каждые полчаса и опровергаются каждый час», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Ранее возникали предпосылки к вынесению на голосование вопроса об исключении или приостановке членства России в ФИФА, однако в соответствующем модуле конгресса этот вопрос не был поднят. Напомним, ФИФА и УЕФА уже отстранили российские команды и сборные от участия в международных турнирах нынешнего сезона.

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