Тренер «Локомотива» Комппер обратился к болельщикам перед дерби со «Спартаком»
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Главный тренер «Локомотива» Марвин Комппер записал видеообращение к болельщикам железнодорожников в преддверии московского дерби со «Спартаком».
«Нам предстоит очень важная игра со «Спартаком» дома, на своём стадионе. Могу вас заверить, что мы подходим к предстоящему дерби с полной концентрацией, с хорошим боевым духом. Надеюсь, что с вашей поддержкой мы победим», — сказал Марвин Комппер на видео в телеграм-канале «Локомотива».
Напомним, матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Спартак» состоится в субботу, 2 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.
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