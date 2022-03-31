Игонин — о русском языке в списке официальных в ФИФА: Россия весома в европейском футболе

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал утверждение русского языка официальным в ФИФА.
«Учитывая, что конгресс ФИФА проходит раз в год, решения, которые на нём принимаются, обсуждаются задолго. Всё взвешивается и согласовывается.
Большая глупость говорить о том, что русский язык внесли в список официальных за сутки-двое. Нужно оценивать это решение с позиции, что Россия достаточно весома в европейском футболе. Это должно было произойти давным-давно», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
На 72-м конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА), который состоялся 31 марта в Катаре, было принято решение сделать русский язык одним из шести официальных языков ФИФА. На заседании также присутствовала делегация РФС, которую возглавил Александр Алаев.
- 31 марта 2022
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