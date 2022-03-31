Олег Соколов назначен менеджером судей ФНЛ

Бывший арбитр Олег Соколов назначен менеджером судей Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Он заменит на этой должности Николая Иванова, который стал заместителем главы департамента судейства Российского футбольного союза, информирует сайт РФС.

Кроме того, бывший судья Дмитрий Березнев займет должность менеджера по работе с ассистентами арбитров ФНЛ. Ранее этот пост занимал Антон Аверьянов, назначенный на аналогичную должность в РПЛ.

Олег Соколов работал арбитром в Казахстане в период с 1997 по 2013 год — на его счету 143 матча в качестве главного судьи в чемпионате и Кубке страны. Также он занимал должности ассистента ФИФА (22 матча), инспектора на матчах ФНЛ и работал в департаменте судейства Федерации футбола Казахстана. Дмитрий Березнев работал судьёй с 1993 по 2021 год. В качестве ассистента арбитра РПЛ провёл за 10 лет 145 матчей.