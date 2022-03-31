Стал известен состав корзин жеребьёвки ЧМ-2022

Исходя из обновлённого рейтинга ФИФА, определился полный состав корзин жеребьёвки группового этапа чемпионата мира – 2022.
Первая корзина: Катар (страна-хозяйка турнира), Бразилия, Бельгия, Франция, Аргентина, Англия, Испания, Португалия.
Вторая корзина: Нидерланды, Дания, Мексика, Германия, США, Уругвай, Швейцария, Хорватия.
Третья корзина: Сенегал, Иран, Япония, Марокко, Сербия, Польша, Южная Корея, Тунис.
Четвёртая корзина: Камерун, Канада, Эквадор, Саудовская Аравия, Гана, победитель пары Перу – Австралия, победитель пары Коста-Рика – Новая Зеландия, победитель стыкового пути Шотландия/Украина/Уэльс.
Жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира пройдёт в Дохе 1 апреля. Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
Напомним, ранее ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковом матче с национальной командой Польши за право выйти на ЧМ-2022.
- 31 марта 2022
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