Стал известен состав корзин жеребьёвки ЧМ-2022

Исходя из обновлённого рейтинга ФИФА, определился полный состав корзин жеребьёвки группового этапа чемпионата мира – 2022.

Первая корзина: Катар (страна-хозяйка турнира), Бразилия, Бельгия, Франция, Аргентина, Англия, Испания, Португалия.

Вторая корзина: Нидерланды, Дания, Мексика, Германия, США, Уругвай, Швейцария, Хорватия.

Третья корзина: Сенегал, Иран, Япония, Марокко, Сербия, Польша, Южная Корея, Тунис.

Четвёртая корзина: Камерун, Канада, Эквадор, Саудовская Аравия, Гана, победитель пары Перу – Австралия, победитель пары Коста-Рика – Новая Зеландия, победитель стыкового пути Шотландия/Украина/Уэльс.

Жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира пройдёт в Дохе 1 апреля. Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Напомним, ранее ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковом матче с национальной командой Польши за право выйти на ЧМ-2022.