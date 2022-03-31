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Слуцкий: даже на сборах не играли в том варианте состава, в котором выйдем с «Химками»

Слуцкий: даже на сборах не играли в том варианте состава, в котором выйдем с «Химками»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».

«Сейчас такая ситуация, когда нам нужно смотреть на самих себя. Когда у тебя собственная игра выстроена, понятна, понятны позиции и амплуа игроков, то ты особое внимание обращаешь на соперника. Понятно, что мы готовимся к сопернику и хорошо его знаем, но сейчас гораздо больше вопросов возникает о том, в какой мы сами можем играть футбол и как по ходу сезона необходимо произвести внутреннее переформатирование.

Очень сложно что-то говорить. Повторюсь, мы даже на сборах никогда не играли в том варианте состава, в котором будем играть сейчас», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

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