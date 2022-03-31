Угадай результаты жеребьёвки на ЧМ в Катаре и выиграй призы от «Чемпионата»!

1 апреля состоится жеребьёвка финальной части чемпионата мира по футболу. Событие пройдёт в Дохе в 20:00 мск. Для жеребьёвки 32 команды будут распределены по 4 корзинам на основе рейтинга ФИФА. В первой корзине будут Катар и 7 лучших команд мира. Во второй корзине – следующие 8 команд по рейтингу, в третьей следующие 8 сборных, а в четвёртую корзину войдут 5 команд с самым низким рейтингом и три победителя плей-офф.

«Чемпионат» предлагает составить свою группу из сборных-участниц ЧМ-2022! Первому, кто в комментариях под этой статьёй напишет правильный вариант одной группы, мы отправим эксклюзивную толстовку с мультгероем и брендированный шарф от «Чемпионата»!

Один пользователь – один вариант ответа, в котором лишь четыре сборные. Обратите внимание, что редактированные комментарии учитываться не будут, как и комментарии, оставленные позднее 20:00 (мск) 1 апреля.

Важно: повторяем, ответы принимаются только в комментариях под материалом ниже. Ответы под данной новостью не будут участвовать в розыгрыше

Желаем удачи!