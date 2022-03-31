Угадай результаты жеребьёвки на ЧМ в Катаре и выиграй призы от «Чемпионата»!

1 апреля состоится жеребьёвка финальной части чемпионата мира по футболу. Событие пройдёт в Дохе в 20:00 мск. Для жеребьёвки 32 команды будут распределены по 4 корзинам на основе рейтинга ФИФА. В первой корзине будут Катар и 7 лучших команд мира. Во второй корзине – следующие 8 команд по рейтингу, в третьей следующие 8 сборных, а в четвёртую корзину войдут 5 команд с самым низким рейтингом и три победителя плей-офф.
«Чемпионат» предлагает составить свою группу из сборных-участниц ЧМ-2022! Первому, кто в комментариях под этой статьёй напишет правильный вариант одной группы, мы отправим эксклюзивную толстовку с мультгероем и брендированный шарф от «Чемпионата»!
Один пользователь – один вариант ответа, в котором лишь четыре сборные. Обратите внимание, что редактированные комментарии учитываться не будут, как и комментарии, оставленные позднее 20:00 (мск) 1 апреля.
Важно: повторяем, ответы принимаются только в комментариях под материалом ниже. Ответы под данной новостью не будут участвовать в розыгрыше
Желаем удачи!
- 31 марта 2022
-
16:26
-
16:20
-
16:02
-
15:51
-
15:48
-
15:43
-
15:34
-
15:13
-
15:07
-
14:57
-
14:51
-
14:48
-
14:45
-
14:35
-
14:32
-
14:17
-
14:11
-
14:08
-
13:59
-
13:50
-
13:46
-
13:42
-
13:33
-
13:31
-
13:28
-
13:24
-
13:10
-
13:03
-
12:57
-
12:56
-
12:53
-
12:39
-
12:26
-
12:23
-
12:03