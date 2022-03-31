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Италия может попасть на ЧМ-2022, если ФИФА исключит Иран

Италия может попасть на ЧМ-2022, если ФИФА исключит Иран
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Сборная Италии может поехать на чемпионат мира по футболу – 2022 в Катаре, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. Это станет возможным, если ФИФА исключит Иран из состава участников соревнований. По информации источника, организация может решиться на это, поскольку женщинам в Иране не разрешают посещать стадионы.

Если ФИФА отстранит одного из участников соревнований, Италия будет квалифицирована, поскольку она обладает самым высоким коэффициентом в мировом рейтинге из числа не отобравшихся на турнир.

Напомним, 25 марта состоялся полуфинальный матч отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Италии и Северной Македонии. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу македонцев.

Сборная Италии пропустит второй чемпионат мира подряд. В 2018 году итальянцы не принимали участия в мундиале.

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