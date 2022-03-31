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Леонид Слуцкий обратился к болельщикам «Рубина»

Леонид Слуцкий обратился к болельщикам «Рубина»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий обратился к болельщикам перед матчем 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, поддержка болельщиков очень важна. Думаю, что это вообще ключевой фактор. Эмоции можно во многом почерпнуть за счёт трибун. Ситуация гипернеординарная, мягко говоря. Это сравнимо только с какими-то командами, которые реально по ходу сезона попадали в какие-то катаклизмы, когда команда сразу лишалась по существу всего основного состава. Поэтому очень хотелось бы, чтобы болельщики в этой непростой ситуации нас поддержали.

Дорогие болельщики! Мы всегда старались играть для вас, когда-то это получалось, когда-то нет. Но сейчас тот период времени, когда нам всем необходимо сплотиться. Мы в той ситуации, которую невозможно было предсказать. Вы для нас очень важны. Будут играть наши российские ребята, в том числе много молодёжи. Им как никогда нужна ваша поддержка. Поэтому мы всех вас ждём на трибунах в матче с «Химками», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

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