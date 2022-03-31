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Президент ФИФА: исключение России — это не вариант

Президент ФИФА: исключение России — это не вариант
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Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал решение не выносить на голосование 72-го конгресса организации вопрос об исключении России.

«Исключение РФС из ФИФА — это не вариант. Я серьёзно надеюсь, что конфликт закончится. Если мы не будем собирать людей вместе во время наших конгрессов, тогда нам лучше прекратить нашу деятельность и пойти домой», — приводит слова Инфантино «РИА Новости Спорт».

Напомним, членство Пакистана, Зимбабве и Кении в ФИФА приостановлено. Соответствующее решение принято на 72-м конгрессе ФИФА, который состоялся 31 марта в Катаре. На заседании также присутствовала делегация РФС, которую возглавил Александр Алаев.

Ранее возникали предпосылки к вынесению на голосование вопроса об исключении или приостановке членства России в ФИФА, однако в соответствующем модуле конгресса этот вопрос не был поднят. При этом ФИФА и УЕФА уже отстранили российские команды и сборные от участия в международных турнирах нынешнего сезона.

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