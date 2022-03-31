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Кечинов не считает уход Айртона невосполнимой потерей для «Спартака»

Кечинов не считает уход Айртона невосполнимой потерей для «Спартака»
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Бывший полузащитник сборной России Валерий Кечинов заявил, что не считает уход бразильца Айртона Лукаса невосполнимой потерей для московского «Спартака».

«Айртон являлся основным игроком «Спартака». Но не считаю, что это невосполнимая потеря. На мой взгляд, Айртон не был прямо лидером команды и основополагающим футболистом. Сейчас он уехал, у какого-то молодого игрока на этой позиции появится шанс проявить себя», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, Айртон перешёл в «Спартак» из «Флуминенсе» в конце 2018 года. В составе красно-белых футболист провёл 108 матчей, забил 4 гола и отдал 11 результативных передач.

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