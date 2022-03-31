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Роналдиньо — о критике Месси: если освистываете лучшего в мире, кому будете аплодировать?

Роналдиньо — о критике Месси: если освистываете лучшего в мире, кому будете аплодировать?
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Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо поделился мнением о критике и свисте в адрес нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Думаю, Месси сейчас сложно, поскольку он много лет играл в совершенно другой футбол в команде, которая всегда выступает в одном стиле. Ему осталось лишь адаптироваться, а остальное приложится само собой. Все нормально, ему просто нужно больше времени. Если свистеть в адрес Месси, то ничего не изменится. Если вы освистываете лучшего в мире, то кому вы будете аплодировать? Я этого не понимаю», — цитирует Роналдиньо AS.

Напомним, Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 18 матчах чемпионата Франции, в которых забил 2 гола и отдал 10 результативных передач. Его соглашение с французским клубом истекает в 2023 году.

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