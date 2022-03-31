Сутормин: посмотрел стыковые матчи ЧМ — сборной России всё было по силам

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался об отстранении сборной России от стыковых матчей ЧМ-2022.

«Отстранение от стыков ЧМ? Конечно, мы расстроены, что не удастся сыграть. Да, сложно. Да, обидно. Но ничего не поделаешь. Все, конечно, понимают ситуацию — и не скажу, что мы в команде много обсуждали эту тему. Надо идти дальше.



Полуфиналы плей-офф смотрел — и потом еще обзоры всех матчей. В целом в очередной раз убедился, что нам в этом плей-офф всё было по силам. Жаль, что в нашей ситуации не всё решилось на поле», — приводит слова Сутормина Sport24.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах нынешнего сезона из-за ситуации на Украине.

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