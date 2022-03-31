«Русские игроки в РПЛ на вес золота». Сутормин отреагировал на трансферные слухи о себе

Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин отреагировал на трансферные слухи о себе.

«Зимой писали об интересе ко мне со стороны «Динамо»? Никаких конкретных предложений не было и пока нет. Понятно, что русские футболисты у нас в лиге на вес золота. Но лично ко мне никто не обращался. А разговоры о том, что кто-то кем-то интересуется, были всегда.

Как бы банально это ни звучало, но мое дело — работать. Сегодня ты играешь меньше, завтра больше. И когда у тебя появляется шанс выйти на поле, нужно быть к этому готовым, а не думать о том, что кто-то там тобой интересуется», — приводит слова Алексея Сутормина Sport24.

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