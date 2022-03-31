Полузащитник «Ростова» Гигович продолжит карьеру в «Хельсингборге»

Полузащитник «Ростова» Армин Гигович перешёл в «Хельсингборг» до конца сезона, сообщает пресс-служба шведского клуба. Футболист уже тренировался вместе с командой.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами из-за ситуации на Украине и подписывать новые соглашения с зарубежными командами до 30 июня.
В нынешнем сезоне российского чемпионата Гигович сыграл в составе «Ростова» 19 матчей, в которых отметился одним ассистом. «Ростов» после 19 туров находится на 14-й строчке в РПЛ, набрав 18 очков. Гигович пополнил «Ростов» в октябре 2020 года, когда перешёл из «Хельсингборга» за € 2,5 млн. В сезоне-2020/2021 он провёл 28 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
- 31 марта 2022
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