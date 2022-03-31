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Вратарь «ПСЖ» Доннарумма может вернуться в Серию А

Вратарь «ПСЖ» Доннарумма может вернуться в Серию А
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Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма готов рассмотреть возвращение в чемпионат Италии. Об этом сообщает Football Italia.

По сведениям источника, 23-летний футболист скучает по игре в местном чемпионате и готов рассмотреть предложения о возвращении. Также Доннарумма недоволен ротацией в воротах парижского клуба с Кейлором Навасом и критикой, которой он подвергся после ошибки в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Доннарумма стал футболистом «ПСЖ» летом 2021 года на правах свободного агента. За новую команду итальянский вратарь, который в прошлом году стал чемпионом Европы, провёл 19 матчей, в которых пропустил 17 голов и восемь раз сыграл «на ноль». Соглашение между Доннаруммой и «ПСЖ» истекает в 2026 году.

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