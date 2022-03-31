В английской Премьер-лиге со следующего сезона будет пять замен
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Клубы английской Премьер-лиги согласовали введение пяти замен со следующего сезона, сообщается на официальном сайте АПЛ.
Сегодня прошло собрание клубов Премьер-лиги; по его итогам со следующего сезона клубам разрешено использовать пять замен, которые будут производиться три раза по ходу матча, с дополнительной возможностью замены в перерыве.
Также лига утвердила даты летнего трансферного окна. Летнее трансферное окно 2022 года откроется 10 июня и закроется в 23:00 по московскому времени 1 сентября, как и в других европейских лигах.
Кроме того, сегодня Премьер-лига обновила оставшиеся меры по борьбе с COVID-19. С 4 апреля лига отменит тестирование игроков и персонала на COVID-19 два раза в неделю, так как возвращается к обычному режиму работы.
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