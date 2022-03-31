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Президент ФИФА объяснил, почему организация ввела санкции против российских команд

Президент ФИФА объяснил, почему организация ввела санкции против российских команд
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино объяснил, почему организация ввела санкции против российских команд.

«Могу только призвать лидеров к диалогу и деэскалации конфликта. Исключение сборной России (из квалификации ЧМ-2022) и российских клубов (из еврокубков) не было лёгким решением. Оно коснулось людей, которые любят футбол. Но для нас это было способом приблизить мир», — цитирует Инфантино «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее УЕФА и ФИФА приняли совместное решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Решение футбольных организаций исключить представителей России из крупных турниров связано с ситуацией на Украине, где РФ проводит специальную военную операцию.

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