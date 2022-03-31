Алаев: РФС продолжит отстаивать в CAS законное право участвовать в соревнованиях

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал итоги прошедшего конгресса Международной федерации футбола (ФИФА).
«Конгресс ФИФА — отличная возможность лично пообщаться с представителями футбольных федераций со всего мира и ФИФА. Несмотря на внешнее давление, РФС удалось сохранить рабочие отношения с коллегами. Тема исключения или вопросы, связанные с какими-либо санкциями в отношении России, на конгрессе не поднимались. Напротив, как вы знаете, русский язык получил статус одного из официальных в ФИФА, и мы не можем это не приветствовать. РФС остаётся частью футбольной семьи, но при этом, безусловно, продолжит отстаивать наше законное право участвовать в международных соревнованиях в CAS», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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