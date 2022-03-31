«Всем, кто переживал». «Рубин» объявил о возвращении защитника Тальби
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Защитник казанского «Рубина» Монтассар Тальби вернулся в расположение команды после международной паузы. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба в «Телеграме».
«Всем, кто переживал, спешим сообщить, что Монти уже вернулся в Казань и сразу же приступил к подготовке к завтрашнему матчу с «Химками», — сказано в заявлении казанской команды.
23-летний Тальби в международную паузу выступал в составе сборной Туниса. В «Рубин» защитник перешёл летом 2021 года из итальянского «Беневенто» за € 900 тыс.
В нынешнем сезоне Тальби в 17 матчах Российской Премьер-Лиги не смог отметиться результативными действиями. Соглашение между тунисским защитником и «Рубином» истекает в 2025 году. Портал Transfemarkt оценивает игрока в € 1,5 млн.
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