Источник: некоторые судьи CAS не хотят рассматривать иски РФС из-за политического давления

Некоторые арбитры Спортивного арбитражного суда (CAS) отказываются рассматривать иски Российского футбольного союза (РФС), сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, судьи не хотят разбирать дело России из-за политической ситуации. Арбитры понимают, что у УЕФА и ФИФА не было оснований отстранять российские команды от международных соревнований, но на них могут оказать давление, чтобы отказать РФС в исках.
Напомним, ранее УЕФА и ФИФА приняли совместное решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Решение футбольных организаций исключить представителей России из крупных турниров связано с ситуацией на Украине, где РФ проводит специальную военную операцию.
7 марта Российский футбольный союз (РФС) подал апелляции в CAS на эти решения и попросил рассмотреть дело в ускоренном формате. CAS отказал в ускоренной процедуре рассмотрения дела. 18 марта CAS оставил в силе запрет на участие российских команд в международных соревнованиях.
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