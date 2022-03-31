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«Манчестер Сити» уверен, что сможет выиграть у «Реала» борьбу за Холанда

«Манчестер Сити» уверен, что сможет выиграть у «Реала» борьбу за Холанда
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Руководство «Манчестер Сити» уверено, что сможет выиграть у «Реала» борьбу за подписание нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда, сообщает ESPN.

По информации источника, клуб из Манчестера уверен, что сможет активировать опцию о выкупе игрока за € 75 млн, которая прописана в его контракте, а также покрыть затраты на заработную плату игрока и выплаты его агенту.

Сообщается, что продажи Анхелиньо, Феррана Торреса и Джека Харрисона (на общую сумму около € 85 млн) оставили «Манчестер Сити» в сильном финансовом положении в преддверии летнего трансферного окна.

В клубе также считают, что привлекательность работы с Хосепом Гвардиолой и послужной список успехов клуба, могут убедить Холанда провести следующий этап своей карьеры на стадионе «горожан».

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